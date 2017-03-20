Gençler oynasın!
Sarı-lacivertli taraftarlar takımın oynadığı 'ruhsuz' futboldan sıkıldı. Fenerbahçeliler özellikle ligin kalan bölümünde Yiğithan, Ahmethan, Savaş, Samed gibi geleceğin yıldızlarını ilk 11'de görmek istiyor.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:15
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