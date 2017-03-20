Filede rahat aldı
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı evinde Tokat Belediye Plevnespor'u konuk etti. Sarı- lacivertliler rahat geçen mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılmayı bildi. Kanarya karşılaşmanın setlerini 25-11, 25-23 ve 25-16 aldı. F.Bahçeli voleybolcular galibiyet sevincini taraftarlarla birlikte kutladı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:26
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