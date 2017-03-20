 Filede rahat aldı – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Filede rahat aldı

    Filede rahat aldı
    evinde Tokat Belediye Plevnespor'u konuk etti. Sarı- lacivertliler rahat geçen mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılmayı bildi. Kanarya karşılaşmanın setlerini 25-11, 25-23 ve 25-16 aldı. F.Bahçeli voleybolcular galibiyet sevincini taraftarlarla birlikte kutladı.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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