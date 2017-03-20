Fenerbahçe’den şov
Kadınlar Basketbol Ligi'ne dün damgasını vuran takım Fenerbahçe'ydi. Avrupa'da da emin adımlarla yoluna devam eden sarı- lacivertliler, Osmaniye deplasmanından 30 sayılık farkla galip ayrıldı, rakibini 99-69'luk skorla yıktı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Doğuş Hastanesi-Adana ASKİ: 74- 63, Botaş-Samsun Canik: 55-71.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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