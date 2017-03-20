Fenerbahçe’den şov

Kadınlar Basketbol Ligi'ne dün damgasını vuran takım Fenerbahçe'ydi. Avrupa'da da emin adımlarla yoluna devam eden sarı- lacivertliler, Osmaniye deplasmanından 30 sayılık farkla galip ayrıldı, rakibini 99-69'luk skorla yıktı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Doğuş Hastanesi-Adana ASKİ: 74- 63, Botaş-Samsun Canik: 55-71.