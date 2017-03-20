 Fenerbahçe'de Karabükspor mesaisi – Fotomaç – 20 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe'de Karabükspor mesaisi

    Fenerbahçe'de Karabükspor mesaisi

    Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

    Can Bartu Tesisleri'ndeki üst sahada gerçekleştirilen ve saat 12.00'de başlayan çalışma, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma, koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

    Milli takımlarda bulunan Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Simon Kjaer, Jeremain Lens, Roman Petrovich Neustadter, Martin Skrtel ve Moussa Sow antrenmanda yer almadı.

    Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına 21 Mart salı günü yapacağı çalışmalarla devam edecek.

    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:35
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'de Karabükspor mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.