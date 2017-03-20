Fenerbahçe'de Karabükspor mesaisi
Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Milli takımlarda bulunan Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Simon Kjaer, Jeremain Lens, Roman Petrovich Neustadter, Martin Skrtel ve Moussa Sow antrenmanda yer almadı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına 21 Mart salı günü yapacağı çalışmalarla devam edecek.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:35
- Beşiktaş iki hazırlık maçı oynayacak
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Yorum
Ali Bjk senol hoca hata yapti ømeri oynatmasilazimdi alt yapida oyuncu yokmu yorgun adamlari oynatiyo
- ''TFF Başkanı da eski Beşiktaş başkanı!''
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Yorum
Atillas-BJK Olympiakos'lu yöneticilere helal olsun, gayet itidalli gayet efendi açıklamalar yaptılar delikanlı gibi yenilip gittiler. Antalya yorumYOK
- Beşiktaş iki hazırlık maçı oynayacak
Toplam 3
Yorum
bjkli demba ba nin yetismesi gerek cenk ile forvette lyona karsi yetersiz kaliriz, en azindan hamle olarak ba formda olmasi gerek
Fenerbahçe'de Karabükspor mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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