F.Bahçe’nin U-21 öfkesi

Sarı-lacivertliler, açıklanan 21 Yaş Altı Milli Takım kadrosunda hiç Fenerbahçeli olmaması nedeniyle kızgın. Kanarya, 21 Yaş Altı liginde 9 puan farkla lider. Ancak Ümit Milli Takımı'na hiç futbolcu çağırılmaması nedeniyle taraftarlar "Bu resmen çifte standart. Bir takımdan oyuncu alınması için bu çocukların daha ne yapması gerekiyor" diye isyan ettiler.