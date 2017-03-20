F.Bahçe’nin U-21 öfkesi
Sarı-lacivertliler, açıklanan 21 Yaş Altı Milli Takım kadrosunda hiç Fenerbahçeli olmaması nedeniyle kızgın. Kanarya, 21 Yaş Altı liginde 9 puan farkla lider. Ancak Ümit Milli Takımı'na hiç futbolcu çağırılmaması nedeniyle taraftarlar "Bu resmen çifte standart. Bir takımdan oyuncu alınması için bu çocukların daha ne yapması gerekiyor" diye isyan ettiler.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
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