 F.Bahçe’nin U-21 öfkesi – Fotomaç – 20 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe’nin U-21 öfkesi

    F.Bahçe’nin U-21 öfkesi
    Sarı-lacivertliler, açıklanan 21 Yaş Altı Milli Takım kadrosunda hiç Fenerbahçeli olmaması nedeniyle kızgın. Kanarya, 21 Yaş Altı liginde 9 puan farkla lider. Ancak Ümit Milli Takımı'na hiç futbolcu çağırılmaması nedeniyle taraftarlar "Bu resmen çifte standart. Bir takımdan oyuncu alınması için bu çocukların daha ne yapması gerekiyor" diye isyan ettiler.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:18
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe’nin U-21 öfkesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.