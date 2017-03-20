F.Bahçe Real Madrid'i geçti!
THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi. Son maçlarda başarılı bir performans gösteren Fenerbahçe, CSKA'nın ardından favori gösterildi.
THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ornaları güncellendi. Resmi açıklamalara göre CSKA'nın ardından temsilcimiz Fenerbahçe, lig sıralamasında Real Madrid'in gerisinde olmasına rağmen 2. favori takım olarak açıklandı.
İşte Euroleague şampiyonluk oranları;
-CSKA Moskova: 2.60
-Fenerbahçe: 3.10
-Real Madrid: 3.30
-Olympiakos: 8.00
-Panathinaikos: 10.00
-Baskonia: 18.00
-Anadolu Efes: 25.00
-Kızılyıldız: 25.00
-Darüşşafaka: 45.00
-Zalgiris: 150.00
-Barcelona: 1000.0
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:55
- Samuel Eto’o çileden çıktı
Toplam 13
Yorum
eraycan renkliler şampiyon olamaycağını anlayınca bjkye yine çamıur tamaya başladılar her şeyi bjkden bilecekler
- F.Bahçe Real Madrid'i geçti!
Toplam 1
Yorum
Selim inşallah kendi taraftarımız önünde bu sefer kupayı alırız
- Samuel Eto’o çileden çıktı
Toplam 13
Yorum
eraycan hakem hatalrını kimse bjkye yükleymez bjk korunsa 2 haftadır puan kaybetmezdi hakemlerin işi yok bjkyi düşünecek senlerdir hakem hatası var
F.Bahçe Real Madrid'i geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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