 F.Bahçe Real Madrid'i geçti! – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    F.Bahçe Real Madrid'i geçti!

    F.Bahçe Real Madrid'i geçti!

    'nde şampiyonluk oranları güncellendi. Son maçlarda başarılı bir performans gösteren , CSKA'nın ardından favori gösterildi.

    'nde şampiyonluk ornaları güncellendi. Resmi açıklamalara göre CSKA'nın ardından temsilcimiz , lig sıralamasında Real Madrid'in gerisinde olmasına rağmen 2. favori takım olarak açıklandı.

    İşte Euroleague şampiyonluk oranları;

    -CSKA Moskova: 2.60
    -Fenerbahçe: 3.10
    -Real Madrid: 3.30
    -Olympiakos: 8.00
    -Panathinaikos: 10.00
    -Baskonia: 18.00
    -Anadolu Efes: 25.00
    -Kızılyıldız: 25.00
    -Darüşşafaka: 45.00
    -Zalgiris: 150.00
    -Barcelona: 1000.0

    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:55
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