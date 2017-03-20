 Çarşamba günü taburcu oluyor – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Çarşamba günü taburcu oluyor

    Çarşamba günü taburcu oluyor
    Kanarya'nın Konya'ya kaybettiği mücadelede sol kolu ile omzu arasındaki kemiklerde çoklu kırık olan Fernandao operasyon geçirmişti. Brezilyalı yıldızın Çarşamba günü tedavi olacağı belirtildi. Ameliyat sonrasında bir süre uyutulan 'nun bugünden itibaren ziyaretçi kabul edeceği belirtildi. Josef, Volkan Demirel, İsmail Köybaşı ve Fabiano yanına gitmişti.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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