Çarşamba günü taburcu oluyor
Kanarya'nın Konya'ya kaybettiği mücadelede sol kolu ile omzu arasındaki kemiklerde çoklu kırık olan Fernandao operasyon geçirmişti. Brezilyalı yıldızın Çarşamba günü tedavi olacağı belirtildi. Ameliyat sonrasında bir süre uyutulan Fernandao'nun bugünden itibaren ziyaretçi kabul edeceği belirtildi. Josef, Volkan Demirel, İsmail Köybaşı ve Fabiano yanına gitmişti.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Şenol Güneş: "Ali Şafak bey iyi biliyordur"
Toplam 15
Yorum
fxq şenol güneş antalya üzerinden bjk nin nasıl maçlar aldığını iyi özetlemiş
- ''TFF Başkanı da eski Beşiktaş başkanı!''
Toplam 15
Yorum
hadi yine iyisin bu sene de şampiyonsunuz , neyseki borcunuz var eski başkanınıza . şampiyon olacaksınız ki ödeyesiniz borcunuzu :)) herkes herşeyi biliyor.
- Antalya'da Beşiktaş otobüsüne taşlı saldırı
Toplam 4
Yorum
çirkef antalyalılar. Olum sen şakamısın ne içdin,otobuse saldıranlar antalyaspor taraftarı .
Çarşamba günü taburcu oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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