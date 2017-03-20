Bunu gerçekten Skrtel mi attı?
Konya maçında kendi sahasından topu götürüp güzel bir gol atan Martin Skrtel'in golü Ada basınında geniş yer buldu. 8 sene Liverpool'da oynayan Slovak oyuncunun golünün videosunu paylaşan İngiliz basını "Bu golü gerçekten Skrtel mi attı?" diye sordu. Premier Lig'de forma giyerken genelde topu oyuna iyi sokamadığı için eleştiriler alırdı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:06
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