 Bunu gerçekten Skrtel mi attı? – Fotomaç – 20 Mart 2017
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HEPSİ
    20 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Bunu gerçekten Skrtel mi attı?

    Bunu gerçekten Skrtel mi attı?
    Konya maçında kendi sahasından topu götürüp güzel bir gol atan Martin Skrtel'in golü Ada basınında geniş yer buldu. 8 sene Liverpool'da oynayan Slovak oyuncunun golünün videosunu paylaşan İngiliz basını "Bu golü gerçekten Skrtel mi attı?" diye sordu. Premier Lig'de forma giyerken genelde topu oyuna iyi sokamadığı için eleştiriler alırdı.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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