Bunu gerçekten Skrtel mi attı?

Konya maçında kendi sahasından topu götürüp güzel bir gol atan Martin Skrtel'in golü Ada basınında geniş yer buldu. 8 sene Liverpool'da oynayan Slovak oyuncunun golünün videosunu paylaşan İngiliz basını "Bu golü gerçekten Skrtel mi attı?" diye sordu. Premier Lig'de forma giyerken genelde topu oyuna iyi sokamadığı için eleştiriler alırdı.