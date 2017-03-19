RvP sıfır idmanla oynamış!

Hollandalı yıldızın, ağrıları nedeniyle hafta boyu takımla hiç çalışamadığı ortaya çıktı.

Konyaspor maçında sakatlanan Fernandao'nun yerine oyuna dahil olan Robin van Persie'nin hafta boyunca takımla doğru dürüst çalışmadığı ortaya çıktı. Advocaat'ın ağrıları bulunan Hollandalı yıldızı 'ne olur ne olmaz' diye kadroya dahil ettiği, Fernandao'nun sakatlanması üzerine 2-1 geride oldukları ve gol gerektiği için mecburen oyuna aldığı ifade edildi. Robin etkisiz kalmıştı.