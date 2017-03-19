 Rapor hazırlıyor – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Rapor hazırlıyor

    Rapor hazırlıyor

    , yeni sezon için kapsamlı bir rapor verecek.

    Gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçmesine kesin gözüyle bakılan , çalışmalara başladı. Tecrübeli teknik adamın, başta transfer olmak üzere takımın durumu ve yapılması gerekenlerle ilgili geniş bir rapor hazırlayacağı öğrenildi. Yönetim, Kocaman'ın vereceği rapora göre yeni sezonun kadrosunu oluşturacak. Kocaman'ın yeni sezondaki ilk hedefi lig şampiyonluğu olacak.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:09
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