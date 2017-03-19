 ''Mayısta görüşürüz'' – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    ''Mayısta görüşürüz''

    ''Mayısta görüşürüz''

    Konya yenilgisi sonrası Yıldırım takıma patladı: Bu sezon kötü sonuçlardan çok ‘ruhsuz futbol’ camianın canını sıkıyor. da sert yüzünü gösterdi: “Kimse sözleşmesine güvenmesin”

    'de sezon sonu büyük temizlik var. Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan, Avrupa Kupaları'nda Krasnodar'a elenen sarılacivertlilerde tek hedef olarak Türkiye Kupası kaldı. Başkan Aziz Yıldırım son alınan Konyaspor yenilgisine çok sinirlendi. Sarı-lacivertlilerin başkanı bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşatan futbolcu grubunda önemli değişikliklere gideceğini söyledi.

    'YETERLİ TAVİZİ VERDİK'
    bugüne kadar hep arkasında durduğu oyuncular hakkında sert konuştu. Yıldırım'ın kurmaylarıyla yaptığı konuşmada "Bu saatten sonra kimse sözleşmesine güvenmesin. Kiralık ya da kontratı sona erenler gidecek, sözleşmesi devam edenler kalacak diye bir kural yok. Yeterince taviz verdik. F.Bahçe formasının değerini bilenler oynayacak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

    YENİ HOCA GÖNDERECEK
    Fenerbahçe'de 'büyük temizlikte' kimlerin gönderileceği yeni teknik adamın belirlenmesiyle birlikte netleşecek. En yakın aday olan Aykut Kocaman, görevi devralırsa Aziz Yıldırım ve Ali Yıldırım'ın da bulunacağı bir toplantıda gönderilecekler belli olacak.


    Emre BOL
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:16
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