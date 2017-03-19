''Mayısta görüşürüz''
Konya yenilgisi sonrası Yıldırım takıma patladı: Bu sezon kötü sonuçlardan çok ‘ruhsuz futbol’ camianın canını sıkıyor. Aziz Yıldırım da sert yüzünü gösterdi: “Kimse sözleşmesine güvenmesin”
'YETERLİ TAVİZİ VERDİK'
Aziz Yıldırım bugüne kadar hep arkasında durduğu oyuncular hakkında sert konuştu. Yıldırım'ın kurmaylarıyla yaptığı konuşmada "Bu saatten sonra kimse sözleşmesine güvenmesin. Kiralık ya da kontratı sona erenler gidecek, sözleşmesi devam edenler kalacak diye bir kural yok. Yeterince taviz verdik. F.Bahçe formasının değerini bilenler oynayacak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
YENİ HOCA GÖNDERECEK
Fenerbahçe'de 'büyük temizlikte' kimlerin gönderileceği yeni teknik adamın belirlenmesiyle birlikte netleşecek. En yakın aday olan Aykut Kocaman, görevi devralırsa Aziz Yıldırım ve Ali Yıldırım'ın da bulunacağı bir toplantıda gönderilecekler belli olacak.
Emre BOL
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:16
- Son çare Cavanda
Toplam 10
Yorum
Cimbombom20 Tesekurler tudor cavandayi gorunce bahislere yuklendik icim kan aglayarak kazandim yenilenle yenilinmiyor..
- Bekle bizi Stockholm!
Toplam 28
Yorum
bjk players O.lyonu fazla abartmayın cokta küçümsemeyin ama bi gerçekte varki arsenal-tottenham-napoli-benfica maçlarını süper oynadık bunlarıda yeneriz
- Olcay Şahan Beşiktaş'ı katladı
Toplam 9
Yorum
gonzales bu cumleleri gecen sene 4 kırmızının oldugu haksızca aldığınız mactan sonra neden demedin? bize olunca laf yok size olunca mağduru oynama.
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