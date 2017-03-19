''Kulüp bul, her kolaylığı yaparız''

Gökhan Gönül'ün boşluğunu doldurması için transfer edilen Van der Wiel başa bela oldu. Kadro dışı bırakılıp sonra affedilen Hollandalı bek, verilen şansları yine değerlendiremedi. Yönetimin, Van der Wiel'in menajerine, "Sizinle seneye çalışmayı düşünmüyoruz. Kulüp bulun" dediği ve transferde kolaylık sözü de verdiği bildirildi.