 Kjaer liste dışı – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    liste dışı

    Kjaer liste dışı
    Simon 'e talip olduğu belirtilen Inter'in sportif direktörü Piero Ausilio, stoper almayacaklarını açıkladı. Inter Channell'a konuşan Ausilio, "Bek transferi olacak. Bazı oyuncuları takip ediyoruz. Takımı gençleştireceğiz. Stoper transferi yapmayacağız" dedi.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:10
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