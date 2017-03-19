Gençlerden 29 gol

Fenerbahçe'nin 14 Yaş Altı takımı 27. haftada Beylerbeyispor'u konuk etti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki maçta rakibine büyük üstünlük kuran Kanarya mücadeleyi 11-0 kazandı.15 Yaş Altı Takımı da Beylerbeyispor'u 18-0'lık sonuçla geçti.