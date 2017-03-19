 Gençlerden 29 gol – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Gençlerden 29 gol

    Gençlerden 29 gol
    Fenerbahçe'nin 14 Yaş Altı takımı 27. haftada Beylerbeyispor'u konuk etti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki maçta rakibine büyük üstünlük kuran Kanarya mücadeleyi 11-0 kazandı.15 Yaş Altı Takımı da Beylerbeyispor'u 18-0'lık sonuçla geçti.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:08
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