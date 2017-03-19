Fernandao'dan haber var
Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile yaptığı maçta kırılan kolundan cerrahi operasyon geçiren Brezilyalı futbolcu Jose Fernandao, 22 Mart Çarşamba günü taburcu edilecek.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, sol kolundaki kemikte parçalı kırık olan Brezilyalı futbolcunun ameliyatı başarılı geçti. Ameliyat sırasında takım kaptanı Volkan Demirel ile İsmail Köybaşı, Fernandao'nun ailesinin yanında bulundu. Operasyon sonrasında uzun süre uyutulan Brezilyalı oyuncu, yarından itibaren ziyaretçi kabul edebilecek.
Bu arada günü izinli geçiren sarı-lacivertliler, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.
Teknik direktör Dick Advocaat'ın milli maç arası dolayısıyla ülkesi Hollanda'ya gittiği, takımın antrenörler Cornelis Geert Aaldrik Pot ve Marinus Antonius Been yönetiminde çalışacağı aktarıldı. Advocaat'ın 26 Mart Pazar günü İstanbul'a döneceği kaydedildi.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:02
- Sneijder kayıptı
Toplam 9
Yorum
Fanatik-GSli Wesley sadece sakatlığı yüzünden iyi performans gösteremedi diye sakatlanmadan önceki iyi performansını çöpe atamazsınız.
- Lens harekatı
Toplam 32
Yorum
Husnu uzulmez Cerama lens gercekten iyibir oyuncu besiktas bu oyuncudan cooook faydalanir ortasahada gercekten cok etkili cok becerikli bir oyuncu uygunfi
- Arsenal’in Oğuzhan ısrarı
Toplam 2
Yorum
erol hoca para ederken satın gitsin...ama sonra töre gibi kadro ya bile giremiyip geri dönüyorum demesin.
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