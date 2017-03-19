Fernandao sezonu kapattı!
Brezilyalı forvetin Konyaspor maçında kırılan sol koluna başarılı bir operasyon yapıldı. Kulüp doktoru Kunduracıoğlu, sambacının sahalara dönüşünün 2-3 ayı bulacağını açıkladı
Fernandao'nun sahalara dönmesinin 2-3 ay süreceğini vurgulayarak, "Bu tür vakalarda önce kemiğin kaynaması için ihtiyacı olan süreyi bekliyoruz. Sonra kuvvetlendirme egzersizlerine başlıyoruz ve en uygun şekilde sahalara geri dönüşünü planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Sezonu kapatan Fernandao'nun gelecek sezoun hazırlık döneminde yeniden takıma katılması bekleniyor.
JOSEF, FABİANO VE İSMAİL'DEN ZİYARET
Fernandao'yu hastanede eşi yalnız bırakmazken; Josef, Fabiano ve İsmail de ziyaret etti.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:13
- Sneijder kayıptı
Toplam 1
Yorum
yasar kemal snider takimi ferenliyor sanki herkes topu ona atmaya mecbur, fiziken cok kotu durumda tudor efendi baslasana maca jposue ile adam top tutuy
- Trabzon’a Cavanda
Toplam 1
Yorum
yasar kemal tudor mudor hikaye1 takimin duzelecegini sanmiyorum, buda bilic gibi show yapiyor,sneider kosamiyor savunma felaket derecede kotu podolski ?
- Lens harekatı
Toplam 1
Yorum
Açılın Ben Beşiktaşlıyım FENERDEN FUTBOLCU FALAN KESİNLİKLE İSTEMİYORUZ BUNU BEŞİKTAŞ'IN TÜM YÖNETİCİLERİ BÖYLE BİLSİN. ALIRSANIZ NE MAÇA GELİRİZ NE FORMA ALIRIZ.
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