 Fernandao sezonu kapattı! – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    sezonu kapattı!

    Fernandao sezonu kapattı!

    Brezilyalı forvetin Konyaspor maçında kırılan sol koluna başarılı bir operasyon yapıldı. Kulüp doktoru Kunduracıoğlu, sambacının sahalara dönüşünün 2-3 ayı bulacağını açıkladı

    Atiker Konyaspor maçında sol kolu, dirsek ile omuz arasında 5 parçalı şekilde kırılan Jose ameliyat oldu. Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu, Brezilyalı oyuncunun ameliyatının başarılı geçtiğini belirterek, "Yarından (bugün) itibaren rehabilitasyonlara başlayacağız" açıklamasını yaptı. Kunduracıoğlu,

    Fernandao'nun sahalara dönmesinin 2-3 ay süreceğini vurgulayarak, "Bu tür vakalarda önce kemiğin kaynaması için ihtiyacı olan süreyi bekliyoruz. Sonra kuvvetlendirme egzersizlerine başlıyoruz ve en uygun şekilde sahalara geri dönüşünü planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Sezonu kapatan Fernandao'nun gelecek sezoun hazırlık döneminde yeniden takıma katılması bekleniyor.

    JOSEF, FABİANO VE İSMAİL'DEN ZİYARET
    Fernandao'yu hastanede eşi yalnız bırakmazken; Josef, Fabiano ve İsmail de ziyaret etti.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:13
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