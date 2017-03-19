F.Bahçe geç açıldı
Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 89-68 mağlup etti.
Karşılaşmaya Berk Uğurlu'nun sayılarıyla başlayan Fenerbahçe'ye Stipanovic'le karşılık veren Demir İnşaat Büyükçekmece, 5. dakikayı 13-12 öne geçti. Melih Mahmutoğlu'nun üçlükleriyle oyunda üstünlüğü ele almaya çalışan sarı-lacivertliler, Vesely ile pota altında etkili olsa da Buckner ve Hayes'in sayılarıyla Demir İnşaat Büyükçekmece ilk çeyreği 22-21 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Kalinic ve Udoh'u da oyuna sokan ev sahibi ekip, kısa sürede elde ettiği 7-0'lık seriyle skoru 28-26'ya getirdi. Savunmada agresifliğini arttırarak Demir İnşaat Büyükçekmece'nin sayı üretmesine izin vermeyen sarı-lacivertliler, dış atışlardan da kolay sayı buldu. Udoh'un son dakika içinde bulduğu sayılarla arayı açan Fenerbahçe, soyunma odasına 41-34 galip gitti.
Üçüncü çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan ve farkı 1 sayıya (41-40) indiren Demir İnşaat Büyükçekmece, periyotun ilk bölümünde savunma ribauntlarında da etkili olmayı başardı. Hücumda yaptığı hatalarla ele geçirdiği üstünlüğü kısa sürede kaybeden Demir İnşaat Büyükçekmece, Johnson'un basketleriyle farkın büyümesine engel olmaya çalıştı. Karşılaşmanın 26. dakikası ev sahibi ekibin 50-49 üstünlüğü ile geçilirken, peş peşe sayılar bulan Fenerbahçe, karşılaşmanın bu bölümünü 59-54 önde bitirdi.
Nunnally'nin üçlüğüyle son çeyreğe giriş yapan Fenerbahçe, 8-0'lık bir seriyle 34. dakikada farkı 13 sayıya yükseltti: 67-54. Ahmet Düverioğlu'nun pota altından ürettiği basketlerle farkı açan sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu'nun üçlüğüyle 29. dakikada farkı 20 sayıya çıkardı (84-64) ve karşılaşmadan 89-68 galip ayrıldı.
Salon: Ülker Sports Arena
Hakemler: Özlem Yalman, Ersan Ergüler, İbrahim Altıntaş
Fenerbahçe: Berk Uğurlu 9, Melih Mahmutoğlu 15, Bennett 10, Datome 2, Ahmet Düverioğlu 9, Udoh 6, Nunnally 18, Vesely 17, Kalinic 3, Barış Hersek, Egehan Arna, Ali Muhammed
Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 17, Hayes 10, Abercrombie 7, Caloiaro 8, Stipanovic 12, Buckner 14, Tayfun Erülkü, Ceyhun Altay
1. Periyot: 21-22
Devre: 41-34
3. Periyot: 59-54
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:13
- Sneijder kayıptı
Toplam 1
Yorum
yasar kemal snider takimi ferenliyor sanki herkes topu ona atmaya mecbur, fiziken cok kotu durumda tudor efendi baslasana maca jposue ile adam top tutuy
- Trabzon’a Cavanda
Toplam 1
Yorum
yasar kemal tudor mudor hikaye1 takimin duzelecegini sanmiyorum, buda bilic gibi show yapiyor,sneider kosamiyor savunma felaket derecede kotu podolski ?
- Lens harekatı
Toplam 1
Yorum
Açılın Ben Beşiktaşlıyım FENERDEN FUTBOLCU FALAN KESİNLİKLE İSTEMİYORUZ BUNU BEŞİKTAŞ'IN TÜM YÖNETİCİLERİ BÖYLE BİLSİN. ALIRSANIZ NE MAÇA GELİRİZ NE FORMA ALIRIZ.
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