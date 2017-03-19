 Dişi Kanarya galip – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Dişi Kanarya galip

    Dişi Kanarya galip
    Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Seramiksan'a konuk olan mücadeleyi 3-1 kazandı. Kanarya ilk seti 25-16 aldı. 2. seti 25-19 kaybetti. 3. seti 25-23, dördüncü seti de 25-20 alan F.Bahçe maçı 3-1 galip tamamladı.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:09
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