 Çanakkale unutulmadı – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Çanakkale unutulmadı

    Çanakkale unutulmadı
    'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102. yıldönümü için bir tören düzenlendi. Öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı törende göz yaşları sel oldu aktı. "Ana, baba, bacı, yar" demeyip "Önce vatan" diyen kahramanlarımız rahmetle anıldı.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:08
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