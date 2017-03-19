Bogdan müjdesi

Sırp guardın MR’ında ciddi bir bulguya rastlanmadı

Brose Bamberg maçında yere ters basıp sakatlanan Bogdan Bogdanovic'in durumu korkulduğu gibi çıkmadı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuzun çekilen MR'ı sonrası yapılan ilk kontrollerde, sağ ayak bileğinde ciddi bir bulguya rastlanmamıştır" denildi. Ağrıları süren Bogdan'ın ne zaman oynayacağı ise 48 saat gözlem altında tutulduktan sonra belli olacak.