 'Benden önce emekli olmuşsunuz' – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    'Benden önce emekli olmuşsunuz'

    'Benden önce emekli olmuşsunuz'

    Hollandalı hoca, Konya önündeki ‘isteksiz’ futbola sitem etti: “Kendinize bakın, iyi oynadığını düşünen bir kişi var mı? Hepiniz benden önce emekli olmuş!..”

    Atiker Konyaspor karşısında alınan 3-2'lik yenilgi sonrası sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılacağını resmen açıklayan Dick Advocaat'ın öğrencilerine de sitem ettiği öğrenildi. Basın toplantısında, "Bugün sanki izin günüydü. Yine basit goller yedik. Her topa geç kaldık. Bunu anlamak zor" diyen Hollandalı çalıştırıcının, soyunma odasında futbolcularını yüzlerine karşı da eleştirerek, "Hepiniz benden önce emekli olmuşsunuz" dediği belirlendi.

    BU KADROYLA BAŞARI ZOR
    Sahadaki isteksiz futbola tepki gösteren Advocaat'ın, "Kendinize bir bakın, iyi oynadığını düşünen bir kişi var mı? Benim verdiğim görevleri yerine getirdiğini düşünen tek bir kişi var mı?" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, takımdaki 'mücadele ve kalite' eksiği konusunu yönetimle de paylaştığı ve bu sorunların transfer döneminde giderilmemesi halinde gelecek sezon da başarının zor olacağını ilettiği belirtiliyor.

    DAHA ÖNCE DE 5 KEZ BIRAKMIŞ!
    Advocaat, Konyaspor maçının ardından sezon sonunda hem Fenerbahçe'deki görevini hem de mesleği bırakacağını açıklamıştı. Ancak bunun ilk olmadığı ortaya çıktı. Hollandalı çalıştırıcının daha önce de 2 kez AZ Alkmaar'ı çalıştırdığı dönemde, birer kez de Sırbistan Milli Takımı'ndan kovulunca ve Sunderland'da 'emeklilik' kararı aldığı ancak daha sonra geri döndüğü belirtiliyor.

    HOLLANDA'YA GİTTİ
    dün sabah yapılan idmanın ardından Hollanda'ya gitti. Lige verilen milli maç aralarında sürekli ülkesine giden tecrübeli çalıştırıcının, haftaya pazar günü döneceği öğrenildi. Bu süreçte takımı ise yardımcıları Mario Been ile Cor Pot çalıştıracak.

    Emre BOL
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:54
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