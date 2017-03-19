'Benden önce emekli olmuşsunuz'
Hollandalı hoca, Konya önündeki ‘isteksiz’ futbola sitem etti: “Kendinize bakın, iyi oynadığını düşünen bir kişi var mı? Hepiniz benden önce emekli olmuş!..”
BU KADROYLA BAŞARI ZOR
Sahadaki isteksiz futbola tepki gösteren Advocaat'ın, "Kendinize bir bakın, iyi oynadığını düşünen bir kişi var mı? Benim verdiğim görevleri yerine getirdiğini düşünen tek bir kişi var mı?" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, takımdaki 'mücadele ve kalite' eksiği konusunu yönetimle de paylaştığı ve bu sorunların transfer döneminde giderilmemesi halinde gelecek sezon da başarının zor olacağını ilettiği belirtiliyor.
DAHA ÖNCE DE 5 KEZ BIRAKMIŞ!
Advocaat, Konyaspor maçının ardından sezon sonunda hem Fenerbahçe'deki görevini hem de mesleği bırakacağını açıklamıştı. Ancak bunun ilk olmadığı ortaya çıktı. Hollandalı çalıştırıcının daha önce de 2 kez AZ Alkmaar'ı çalıştırdığı dönemde, birer kez de Sırbistan Milli Takımı'ndan kovulunca ve Sunderland'da 'emeklilik' kararı aldığı ancak daha sonra geri döndüğü belirtiliyor.
HOLLANDA'YA GİTTİ
Dick Advocaat dün sabah yapılan idmanın ardından Hollanda'ya gitti. Lige verilen milli maç aralarında sürekli ülkesine giden tecrübeli çalıştırıcının, haftaya pazar günü döneceği öğrenildi. Bu süreçte takımı ise yardımcıları Mario Been ile Cor Pot çalıştıracak.
Emre BOL
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:54
- Son çare Cavanda
Toplam 10
Yorum
Cimbombom20 Tesekurler tudor cavandayi gorunce bahislere yuklendik icim kan aglayarak kazandim yenilenle yenilinmiyor..
- Bekle bizi Stockholm!
Toplam 28
Yorum
bjk players O.lyonu fazla abartmayın cokta küçümsemeyin ama bi gerçekte varki arsenal-tottenham-napoli-benfica maçlarını süper oynadık bunlarıda yeneriz
- Olcay Şahan Beşiktaş'ı katladı
Toplam 9
Yorum
gonzales bu cumleleri gecen sene 4 kırmızının oldugu haksızca aldığınız mactan sonra neden demedin? bize olunca laf yok size olunca mağduru oynama.
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