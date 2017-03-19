 Ağızları bıçak açmadı – Fotomaç – 19 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Ağızları bıçak açmadı

    Ağızları bıçak açmadı
    Konyaspor maçının ardından soyunma odası adeta 'cenaze evi' gibiydi. 'ın sözleri dışında hiç kimse birbiriyle konuşmazken, oyuncular hocalarını dinledikten sonra sessiz şekilde duşlarını alıp takım otobüsünün yolunu tuttu.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ağızları bıçak açmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.