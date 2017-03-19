A Milli’de 4 Fenerli

A Milli Takım'ın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 24 Mart'ta Finlandiya ile 27 Mart'ta ise özel maçta Moldova ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosuna Fenerbahçe'den; Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı ve Volkan Şen davet edildi.