 A Milli’de 4 Fenerli – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    A Milli’de 4 Fenerli

    A Milli’de 4 Fenerli
    A Milli Takım'ın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 24 Mart'ta Finlandiya ile 27 Mart'ta ise özel maçta Moldova ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosuna Fenerbahçe'den; Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı ve Volkan Şen davet edildi.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:00
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