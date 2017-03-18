Wiel’den 16’da 3!
Teknik direktör Advocaat'ın Şener'i kesip, sağ bekte görev verdiği Wiel, 90 dakikada 16 kez orta yaptı. Hollandalı futbolcunun yaptığı ortaların yalnızca 3'ü isabetli olurken, 13'ünde Konya savunması işbaşındaydı.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
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