 Wiel’den 16’da 3! – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’den 16’da 3!

    Wiel’den 16’da 3!
    Teknik direktör Advocaat'ın Şener'i kesip, sağ bekte görev verdiği , 90 dakikada 16 kez orta yaptı. Hollandalı futbolcunun yaptığı ortaların yalnızca 3'ü isabetli olurken, 13'ünde Konya savunması işbaşındaydı.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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