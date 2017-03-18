 U21’ler şov yaptı: 5-0 – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    U21’ler şov yaptı: 5-0

    U21’ler şov yaptı: 5-0
    Fenerbahçe'nin U21 Takımı, Konyaspor'a şans tanımadı. Sarı-lacivertliler, Dereağzı Tesisleri'nde oynanan maçta rakibini 5-0'la yıktı. Kanarya'nın golleri Ahmethan, Çağrı, Zahit, Samed ve Hasan'dan geldi.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:00
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