U21’ler şov yaptı: 5-0
Fenerbahçe'nin U21 Takımı, Konyaspor'a şans tanımadı. Sarı-lacivertliler, Dereağzı Tesisleri'nde oynanan maçta rakibini 5-0'la yıktı. Kanarya'nın golleri Ahmethan, Çağrı, Zahit, Samed ve Hasan'dan geldi.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan şok hareket
Toplam 29
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taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
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Toplam 50
Yorum
dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
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Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
U21’ler şov yaptı: 5-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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