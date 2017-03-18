Stoch baba oldu
F.Bahçe'nin Slovak oyuncusu Stoch'un dün bir erkek çocuğu oldu. Sarı-lacivertli yıldız, eşi Pauli Bedzetiova'yla olan birlikteliğinde ilk kez baba olma sevincini yaşarken, minik Stoch'a Tobias ismi verildi. Stoch, izinli olduğu için Konya maçında oynamadı.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan şok hareket
Toplam 29
Yorum
taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
- Son dakika | Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
Toplam 50
Yorum
dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
- Durica derbiye yetişecek mi?
Toplam 5
Yorum
Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
Stoch baba oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.