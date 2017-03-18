 Stoch baba oldu – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    baba oldu

    Stoch baba oldu
    F.Bahçe'nin Slovak oyuncusu Stoch'un dün bir erkek çocuğu oldu. Sarı-lacivertli yıldız, eşi Pauli Bedzetiova'yla olan birlikteliğinde ilk kez baba olma sevincini yaşarken, minik 'a Tobias ismi verildi. Stoch, izinli olduğu için Konya maçında oynamadı.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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