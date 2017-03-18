 Potada dev birleşme – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Potada dev birleşme

    Potada dev birleşme

    Avrupa basını, F.Bahçe’nin ’yla anlaştığını, CSKA Moskova’yı geçip en yüksek bütçeli takım olacağını iddia etti.

    F.Bahçe'nin 'yla sponsorluk anlaşmasına dair Avrupa'dan çarpıcı detaylar ortaya atıldı. Fanatik F.Bahçeliliğiyle bilinen Doğuş Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Ferit Şahenk, Darüşşafaka Doğuş'u F.Bahçe bünyesine katacak. Yeni adıyla F.Bahçe Doğuş olması beklenen Kanarya'nın, CSKA Moskova'yı geçerek Avrupa'nın en yüksek bütçeli takımı haline geleceği öne sürüldü.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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