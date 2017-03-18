Potada dev birleşme
Avrupa basını, F.Bahçe’nin Doğuş Grubu’yla anlaştığını, CSKA Moskova’yı geçip en yüksek bütçeli takım olacağını iddia etti.
F.Bahçe'nin Doğuş Grubu'yla sponsorluk anlaşmasına dair Avrupa'dan çarpıcı detaylar ortaya atıldı. Fanatik F.Bahçeliliğiyle bilinen Doğuş Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Ferit Şahenk, Darüşşafaka Doğuş'u F.Bahçe bünyesine katacak. Yeni adıyla F.Bahçe Doğuş olması beklenen Kanarya'nın, CSKA Moskova'yı geçerek Avrupa'nın en yüksek bütçeli takımı haline geleceği öne sürüldü.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan şok hareket
Toplam 29
Yorum
taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
- Son dakika | Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
Toplam 50
Yorum
dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
- Durica derbiye yetişecek mi?
Toplam 5
Yorum
Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
Potada dev birleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.