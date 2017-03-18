 Konya’nın gol makinesi Bajic – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Konya’nın gol makinesi

    Konya’nın gol makinesi Bajic
    Kadıköy'de dün iki kez rakip fileleri havalandıran Konyasporlu , bu sezon 12. golüne imza attı. Yeşil-beyazlıların 500 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Boşnak yıldız, Fenerbahçe zaferinin başmimarı oldu. 22 yaşındaki futbolcu, sırasıyla Beşiktaş (2), Başakşehir, Kasımpaşa, Gaziantep (2), Osmanlı, Alanya, Ç.Rize, Antalya, F. Bahçe (2) ağlarını sarstı.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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