Konya’nın gol makinesi Bajic
Kadıköy'de dün iki kez rakip fileleri havalandıran Konyasporlu Bajic, bu sezon 12. golüne imza attı. Yeşil-beyazlıların 500 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Boşnak yıldız, Fenerbahçe zaferinin başmimarı oldu. 22 yaşındaki futbolcu, sırasıyla Beşiktaş (2), Başakşehir, Kasımpaşa, Gaziantep (2), Osmanlı, Alanya, Ç.Rize, Antalya, F. Bahçe (2) ağlarını sarstı.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan şok hareket
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taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
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dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
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Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
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