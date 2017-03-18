Kararım var ama...
Aykut Kocaman, "F.Bahçe'ye gelecek misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: “Kendi adıma aldığım bir kararım var. Ancak daha önce söylediğim gibi bu karar mikrofonlara değil yönetimlere söylenir. Daha sonra da değerlendirme yaparız”
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe galibiyetinin ardından bir hayli mutluydu. Geçen hafta aldıkları yenilginin ardından 5.'lik için umutlarının azaldığını belirten Kocaman, "Bu sahada bu performansı ortaya koymak kolay değil. Benim için tatlı bir sürpriz oldu. Özellikle skor çok önemliydi. Fenerbahçe'nin en büyük gücü bire birlerle baskı kurup, kaptığı toplarla etkili olmak ama zaafları da var. Bunları kullanma konusunda oyuncularımız becerikli davrandı. Golü attık, bir anda yedik. Hemen arkasından tekrar golü bulunca oyuna biraz daha yapıştık" ifadelerini kullandı.
'ONLARSIZ OLMAZ'
"Sonuç olarak bu sahadan bu skorla ayrılmak sevindirici" diyen Kocaman, "F.Bahçe'yi F.Bahçe yapan taraftarıdır. Onlar olmadığı zaman büyük eksiklik. Fenerbahçeliler takım ve durum ne olursa olsun sahada olmalılar" sözlerini sarfetti. Aykut Kocaman adının Fenerbahçe ile anılması için de şunları söyledi: "Kendi adıma aldığım bir kararım var. Ancak bu karar mikrofonlara değil yönetimlere söylenir. Daha sonra da değerlendirme yapacağız."
'ONLARSIZ OLMAZ'
"Sonuç olarak bu sahadan bu skorla ayrılmak sevindirici" diyen Kocaman, "F.Bahçe'yi F.Bahçe yapan taraftarıdır. Onlar olmadığı zaman büyük eksiklik. Fenerbahçeliler takım ve durum ne olursa olsun sahada olmalılar" sözlerini sarfetti. Aykut Kocaman adının Fenerbahçe ile anılması için de şunları söyledi: "Kendi adıma aldığım bir kararım var. Ancak bu karar mikrofonlara değil yönetimlere söylenir. Daha sonra da değerlendirme yapacağız."
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
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