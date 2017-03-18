Karabükspor hazırlıkları başladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde saat 12.00'da başlayan antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Atiker Konyaspor karşısında forma giyen sarı-lacivertli oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.