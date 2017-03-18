Karabükspor hazırlıkları başladı
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında 1 Nisan cumartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde saat 12.00'da başlayan antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Atiker Konyaspor karşısında forma giyen sarı-lacivertli oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:16
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CINO takimin iyi gidior tebrik de ettik neyin gerginligini yasiyorsun kardesim
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tolga? bu adam 11 oynayacak ve şut atacak öyle mi? eminim öyle demiştir ...(!)
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ERAY TS Bi kurtulamadık terimden. Daha bu hatanın bedelini milli takım çok öder.
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