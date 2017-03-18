 Karabükspor hazırlıkları başladı – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Karabükspor hazırlıkları başladı

    Karabükspor hazırlıkları başladı

    Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında 1 Nisan cumartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde başladı.

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde saat 12.00'da başlayan antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Atiker Konyaspor karşısında forma giyen sarı-lacivertli oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

    Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:16
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