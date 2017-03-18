Kadıköy'de yıkım
F.Bahçe, evinde Atiker Konyaspor'a mağlup oldu. Bajic’in şık golüne Skrtel’le yanıt veren Kanarya’nın sevincini yine Bajic, 1 dakika sonra kursağında bıraktı. Fernandao’nun sakatlığıyla morali bozulan Kanarya’ya son darbeyi Ömer Ali indirdi. Sow’un golü yetmedi.
Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ile Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynadığı maçı 3-2 kaybetti. Atiker Konyaspor'a Kadıköy'de galibiyeti getiren golleri 17 ve 22. dakikada Riad Bajic, 54'te Ömer Ali Şahiner kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini ise 21'de Martin Skrtel ve 72'de Sow attı. Mücadelenin 33. dakikasında Fernandao bir pozisyonda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Brezilyalı oyuncunun kolunda kırık tespit edildi. Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor lig tarihi boyunca 32 kez karşılaşırken bu maçlara 27 kez Fenerbahçe kazandı, 4 kez Konyaspor galibiyet aldı ve sadece bir maç berabere bitti.
49 ORTA, 23 ŞUT: 2 GOL
Fenerbahçe ev sahibi olduğu maçlarda Konyaspor'a karşı düne kadar hiç puan kaybetmemişti. Daha önce rakibini evinde 15 kez yenen Kanarya, dün ilk kez mağlup oldu. Konyaspor karşısında ceza sahasına 49 orta gönderen ve 23 şut atan ve kendi rekorunu kıran Fenerbahçe, iki orta yapan ve 9 şut atan Konyaspor'a 3 puan kaybetti, sahadan eli boş ayrıldı.
49 ORTA, 23 ŞUT: 2 GOL
Fenerbahçe ev sahibi olduğu maçlarda Konyaspor'a karşı düne kadar hiç puan kaybetmemişti. Daha önce rakibini evinde 15 kez yenen Kanarya, dün ilk kez mağlup oldu. Konyaspor karşısında ceza sahasına 49 orta gönderen ve 23 şut atan ve kendi rekorunu kıran Fenerbahçe, iki orta yapan ve 9 şut atan Konyaspor'a 3 puan kaybetti, sahadan eli boş ayrıldı.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:19
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