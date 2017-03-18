 Fernandao ameliyattan çıktı – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Fernandao ameliyattan çıktı

    Fernandao ameliyattan çıktı

    Sol dirsek ile omzu arasındaki kemikte parçalı kırık bulunan Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jose Fernandao ameliyattan çıktı.

    Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Atiker Konyaspor'la oynanan maçta sakatlanan Fernandao, hastanede yapılan kontrollerin ardından bu sabah ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüpten edinilen bilgiye göre, sol dirsek ile omzu arasındaki kemikte parçalı kırık bulunan Fernandao'nun ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı. Brezilyalı futbolcu 2-3 ay sahalardan uzak kalacak.

    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:39
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