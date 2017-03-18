Fernandao ameliyattan çıktı
Sol dirsek ile omzu arasındaki kemikte parçalı kırık bulunan Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jose Fernandao ameliyattan çıktı.
Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Atiker Konyaspor'la oynanan maçta sakatlanan Fernandao, hastanede yapılan kontrollerin ardından bu sabah ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüpten edinilen bilgiye göre, sol dirsek ile omzu arasındaki kemikte parçalı kırık bulunan Fernandao'nun ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı. Brezilyalı futbolcu 2-3 ay sahalardan uzak kalacak.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:39
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Toplam 11
Yorum
CINO takimin iyi gidior tebrik de ettik neyin gerginligini yasiyorsun kardesim
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tolga? bu adam 11 oynayacak ve şut atacak öyle mi? eminim öyle demiştir ...(!)
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ERAY TS Bi kurtulamadık terimden. Daha bu hatanın bedelini milli takım çok öder.
Fernandao ameliyattan çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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