Fernandao ameliyattan çıktı

Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Atiker Konyaspor'la oynanan maçta sakatlanan Fernandao, hastanede yapılan kontrollerin ardından bu sabah ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüpten edinilen bilgiye göre, sol dirsek ile omzu arasındaki kemikte parçalı kırık bulunan Fernandao'nun ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı. Brezilyalı futbolcu 2-3 ay sahalardan uzak kalacak.