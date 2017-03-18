Fernandao ameliyata alındı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jose Fernandao'nun, omzu ve dirseği arasındaki kemikte parçalı kırık olduğu öğrenildi.



Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'la oynanan maçta sakatlanan Fernandao, saha içinde ilk müdahalesi yapıldıktan ambulansa hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan kontrollerin ardından Brezilyalı oyuncunun omzu ve dirseği arasındaki kemikte parçalı kırık olduğu ifade edildi.



Fernandao kontrollerin ardından ameliyata alındı.