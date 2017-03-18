F.Bahçeli futbolcular birbirine girdi!
Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor ile oynadığı maçın ikinci yarısında Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım arasında tartışma yaşandı.
Konyaspor 54. dakikada Ömer Ali ile 3-1 öne geçti. Bu golün ardından Kadıköy'de protesto sesleri yükseldi. 56. dakikada da Mehmet Topal sol kanattaki Hasan Ali'ye pasını çıkardı ancak top doğrudan taca gitti. Yaşanan bu pozisyonun ardından Mehmet Topal ile Hasan Ali Kaldırım arasından kısa süreli tartışma yaşandı. Mehmet Topal hareketlenmeyen Hasan Ali'ye kızarken, Hasan Ali de Mehmet Topal'a cevap verdi.
Yaşanan bu olay daha fazla büyümedi ve oyun kaldığı yerden devam etti.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:00
- Aboubakar'dan şok hareket
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taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
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Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
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