 Taraftar üzülmesin – Fotomaç – 17 Mart 2017
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HEPSİ
    17 Mart 2017, Cuma
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    Taraftar üzülmesin

    Taraftar üzülmesin
    da tıpkı Volkan Demirel gibi ligde her şeyin bitmediğine inanıyor. Sarı-lacivertli futbolcu, "Önümüzdeki her maçı kazanmaya talibiz. Artık taraftarlarımızı üzmeye hakkımız yok" diye konuştu.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:10
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