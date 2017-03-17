 Sonuna kadar! – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Sonuna kadar!

    Sonuna kadar!
    'de sakatlığı nedeni ile bugün Atiker Konyaspor'a karşı oynayamayacak olan , Beşiktaş'ın ligde puan kaybetmeye devam edeceğini iddia etti. Kaptan, "Çıkmadık candan umut kesilmez. Sonuna kadar savaşalım" diyerek takım arkadaşlarından her maça asılmalarını istedi.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:09
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