''Ne emekliliği!''
Hollanda basını, Advocaat’ın emekli olacağını öne sürüp bırakma kararının maaşına iyi bir zam olmak için bir taktik olduğunu yazdı.
'YETER Kİ PARA DE'
Voetbal Central'deki yorumhaberde, "Advocaat'ın aynı oyunları ilk kez oynamadığına" vurgu yapılırken, şöyle denildi: "Feyenoord'da van Bronckhorst'a yardım ederken, Danny Blind'in Hollanda Milli Takımı için istediği yardıma hiç düşünmeden 'evet' dedi. Aynı şekilde Belçika'da çalışırken Rusya'dan gelen teklif üzerine, rakam tüm fikir ve planlarını değiştirdi. Emeklilik kararı, gelecek iyi bir rakamsal teklifle hemen değişebilir."
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:34
- Fenerbahçe ile Konyaspor 32. randevuda
Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
Yorum
galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
''Ne emekliliği!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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