 ''Ne emekliliği!'' – Fotomaç – 17 Mart 2017
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HEPSİ
    17 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ''Ne emekliliği!''

    ''Ne emekliliği!''

    Hollanda basını, Advocaat’ın emekli olacağını öne sürüp bırakma kararının maaşına iyi bir zam olmak için bir taktik olduğunu yazdı.

    Hollanda'dan Voetbal Central, 'la ilgili ilginç bir yorum-haber kaleme aldı. Advocaat'ın geçen hafta salı günü, F.Bahçe yönetimine emekli olacağını, artık futboldan yorulduğunu, sağlık durumunun buna izin vermediğini belirterek, "Sezon sonunda yokum" dediği aktarıldı. Yorum ise buradan sonra başlıyor... Advocaat'ın Sunderland'de de benzer bahaneyi ileri sürdüğü, bunun sadece maaşını artırmak için bir taktik olduğu hatırlatıldı. Emeklilik kararı alan Advocaat'ın Sunderland'in başkanı Ellis Short'un birkaç telefonu ile fikrinden vazgeçtiği, maaşına da iyi bir zam aldığı hatırlatıldı.

    'YETER Kİ PARA DE'
    Voetbal Central'deki yorumhaberde, "Advocaat'ın aynı oyunları ilk kez oynamadığına" vurgu yapılırken, şöyle denildi: "Feyenoord'da van Bronckhorst'a yardım ederken, Danny Blind'in Hollanda Milli Takımı için istediği yardıma hiç düşünmeden 'evet' dedi. Aynı şekilde Belçika'da çalışırken Rusya'dan gelen teklif üzerine, rakam tüm fikir ve planlarını değiştirdi. Emeklilik kararı, gelecek iyi bir rakamsal teklifle hemen değişebilir."
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:34
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