Miroslav Stoch baba oldu

Tobias adı verilen bebeğin 50 cm boyunda ve 3 kg 125 gr ağırlığında dünyaya geldiği bildirildi.



Pauli Bedzetiova ile olan birlikteliğinde ilk kez baba olma duygusunu yaşayan Stoch izinli olduğu için bu akşamki Atiker Konyaspor maçı kadrosunda yer almayacak.