 Miroslav Stoch baba oldu – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    baba oldu

    Miroslav Stoch baba oldu

    Fenerbahçe'nin Slovak oyuncusu 'un bugün bir erkek çocuğu oldu.

    Tobias adı verilen bebeğin 50 cm boyunda ve 3 kg 125 gr ağırlığında dünyaya geldiği bildirildi.

    Pauli Bedzetiova ile olan birlikteliğinde ilk kez baba olma duygusunu yaşayan Stoch izinli olduğu için bu akşamki Atiker Konyaspor maçı kadrosunda yer almayacak.

    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:49
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