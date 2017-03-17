Miroslav Stoch baba oldu
Fenerbahçe'nin Slovak oyuncusu Miroslav Stoch'un bugün bir erkek çocuğu oldu.
Tobias adı verilen bebeğin 50 cm boyunda ve 3 kg 125 gr ağırlığında dünyaya geldiği bildirildi.
Pauli Bedzetiova ile olan birlikteliğinde ilk kez baba olma duygusunu yaşayan Stoch izinli olduğu için bu akşamki Atiker Konyaspor maçı kadrosunda yer almayacak.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:49
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Yorum
Talisca Emrin olur abi
- Aboubakar özür diledi
Toplam 2
Yorum
HCK / BJK SENİN SUÇUN YOK..!! ESAS SUÇLU; TOPA VURMAYI BİLMEYEN SENİN GİBİ TESADÜFİ VE ŞANSA GOL ATAN ADAMI ( GOLCÜ ) DİYE GETİRENLERDE...!!
- Beşiktaş'ın geliri 35 milyon Euro'yu geçecek
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Yorum
Ertan BEŞİKTAŞIM! SEN ÇOK YAŞA, CANIM FEDA OLSUN SANA, HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞİLMEZ, SENİN SEVGİN BU DÜNYADA... Hepinizin ayaklarınıza sağlık. SAĞOLUN
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