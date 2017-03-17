 Kayra da tribünde – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Kayra da tribünde

    Kayra da tribünde
    Genetik hastası Söke'li 8 yaşındaki Kayra, hayranı olduğu Moussa Sow'un davetlisi olarak Konyaspor maçını tribünden izleyecek. Anne Hatice Tütüncü, "Oğlum heyecandan uyuyamadı. Sow'a minnettarım" dedi. Kayra'nın yol masraflarını Sow karşılayacak.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:16
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