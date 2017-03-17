Kadıköy'de şok!

Mücadele 2-1 Konyaspor'un üstünlüğü ile geçilirken dakika 33'te Gregory Van Der Wiel'in ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen kaleci Serkan Kırıntılı ile Fernandao penaltı noktası üzerinde çarpıştı ve her iki oyuncu da acı içinde yere düştü. Hemen tedavi için sağlık görevlileri oyun alanına girdi. Kaleci Serkan yapılan müdahelenin ardından oyuna devam etti.

Acil müdahale yapılan Fernandao'nun kolunda ise kırık şüphesi olduğu bildirildi. Ambulansla hastaneye götürülen Brezilyalı forvetin durumunun netleşmediği, yapılacak kontrolün ardından belli olacağı öğrenildi.

Sakatlanan Fernandao'nun yerin Robin Van Persie oyuna dahil oldu.





*Görüntü belN Sports'dan alınmıştır.