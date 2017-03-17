Kadıköy'de şok!
Spor Toto Süper Lig'in 25 hafta açılış maçında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'u konuk ediyor.
Mücadele 2-1 Konyaspor'un üstünlüğü ile geçilirken dakika 33'te Gregory Van Der Wiel'in ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen kaleci Serkan Kırıntılı ile Fernandao penaltı noktası üzerinde çarpıştı ve her iki oyuncu da acı içinde yere düştü. Hemen tedavi için sağlık görevlileri oyun alanına girdi. Kaleci Serkan yapılan müdahelenin ardından oyuna devam etti.
Acil müdahale yapılan Fernandao'nun kolunda ise kırık şüphesi olduğu bildirildi. Ambulansla hastaneye götürülen Brezilyalı forvetin durumunun netleşmediği, yapılacak kontrolün ardından belli olacağı öğrenildi.
Sakatlanan Fernandao'nun yerin Robin Van Persie oyuna dahil oldu.
*Görüntü belN Sports'dan alınmıştır.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:51
- Asistanların kralı Talisca
Toplam 3
Yorum
Talisca Emrin olur abi
- Aboubakar özür diledi
Toplam 2
Yorum
HCK / BJK SENİN SUÇUN YOK..!! ESAS SUÇLU; TOPA VURMAYI BİLMEYEN SENİN GİBİ TESADÜFİ VE ŞANSA GOL ATAN ADAMI ( GOLCÜ ) DİYE GETİRENLERDE...!!
- Beşiktaş'ın geliri 35 milyon Euro'yu geçecek
Toplam 1
Yorum
Ertan BEŞİKTAŞIM! SEN ÇOK YAŞA, CANIM FEDA OLSUN SANA, HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞİLMEZ, SENİN SEVGİN BU DÜNYADA... Hepinizin ayaklarınıza sağlık. SAĞOLUN
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