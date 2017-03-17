Hazırlıklar tamam

F.Bahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Advocaat yönetimindeki idmanda pas çalışması ile taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildiği bildirildi. Oyuncular, antrenmanın ardından Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.