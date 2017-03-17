 Halef mi selef mi? – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Halef mi selef mi?

    Halef mi selef mi?

    F.Bahçe ile Konya, bugün Kadıköy’de sıradışı bir puan savaşı verecek. Kanarya yenerse, ligde 3’te 3 yapacak ve ilk iki iddiasını güçlendirecek. Maçı daha önemli kılan ise Advocaat’la halefi gösterilen Aykut Kocaman’ın çarpışacak olması... Futbolseverler, her sonucu çok konuşulacak bir mücadele izleyecek.

    Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bugün sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Süper Lig'de son iki maçını kazanmasına rağmen lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde haftaya 4. sırada giren sarı-lacivertliler, bugün de kazanıp 3'te 3 yapmak ve milli maç arasına biraz olsun moralli girmek istiyor. Fenerbahçe 'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman yönetimindeki ise son 6 haftada sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşadı. Ligde 9. sırada bulunan yeşil-beyazlılar, son olarak sahasında Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu. Ligin ilk yarısındaki maçı Fenerbahçe, Emenike'nin penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı.

    ÇELME TAKARSA YILDIZI PARLAYACAK
    Bu maçı önemli ve ilginç kılan, bir puan mücadelesinden daha çok teknik direktörleri... Bir yanda sezon sonunda ayrılacak olan, lig bitmeden bile görevi bırakabileceği konuşulan Dick Advocaat, diğer yanda ise halefi gösterilen Aykut Kocaman... Bugün Advocaat'ın F.Bahçe'si kazanırsa, Konya'da yaşadığı başarısız periyota (3 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet) bir halka daha ekleyecek olan Kocaman'ın sarı-lacivertli takımın gelecek planları arasında yer almasını sorgular hale getirecek. Konya'nın galibiyeti ise Kocaman'ın yıldızını parlatacak, Fenerbahçe için önünü daha da açacak.

    3 FUTBOLCU SINIRDA
    Sarı-lacivertlilerde Volkan Şen, Stoch ve Ozan Tufan, bugünkü maçta görev alıp sarı kart görmeleri durumunda ligin 26. haftasındaki Kardemir Karabükspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

    KADIKÖY'DE 15'TE 15
    F.Bahçe, Atiker Konyaspor'la ligde yaptığı 31 maçın 27'sini kazanıp sadece 3'ünü kaybederken, 1 maç berabere sonuçlandı. Kanarya, 47 gol atıp, 11 gol yediği İstanbul'daki 15 maçın tamamında ise galip gelen taraftı. Kanarya'nın ligdeki toplam 89 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 33 golle yanıt verebildi. Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 maçta da 4 gol attı.

    EN AZ ŞUT ÇEKEN EKİP
    Atiker Konyaspor, Süper Lig'de geride kalan 24 haftada kaleye en az şut çeken (201 şut) takım. Aykut Kocaman yönetimindeki yeşil-beyazlılar aynı zamanda 79 kez ile kaleyi en az bulan ekip. Fenerbahçe ise 280 şutla kaleye en çok şut çeken 8'inci takım konumunda...

    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:08
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