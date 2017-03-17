 Fernandao ameliyata alındı – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    ameliyata alındı

    Fernandao ameliyata alındı

    Omzu ve dirseği arasındaki kemikte parçalı kırık var

    'nin Brezilyalı futbolcusu Jose 'nun, omzu ve dirseği arasındaki kemikte parçalı kırık olduğu öğrenildi.

    Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'la oynanan maçta sakatlanan Fernandao, saha içinde ilk müdahalesi yapıldıktan ambulansa hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan kontrollerin ardından Brezilyalı oyuncunun omzu ve dirseği arasındaki kemikte parçalı kırık olduğu ifade edildi.

    Fernandao kontrollerin ardından ameliyata alındı.

    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:10
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