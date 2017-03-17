 Fener’e para cezası – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Fener’e para cezası

    Fener’e para cezası
    , Alanya maçında taraftarlarının neden olduğu 'çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle (4. kez gerçekleşmesinden dolayı) F.Bahçe'yi 75 bin TL para cezasına çarptırdı. Söz konusu taraftarların bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin de engellenmesi kararı alındı.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:18
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