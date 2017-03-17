 F.Bahçeli futbolcular birbirine girdi! – Fotomaç – 17 Mart 2017
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HEPSİ
    17 Mart 2017, Cuma
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    F.Bahçeli futbolcular birbirine girdi!

    F.Bahçeli futbolcular birbirine girdi!

    'nin ile oynadığı maçın ikinci yarısında ve arasında tartışma yaşandı.

    Konyaspor 54. dakikada Ömer Ali ile 3-1 öne geçti. Bu golün ardından Kadıköy'de protesto sesleri yükseldi. 56. dakikada da sol kanattaki Hasan Ali'ye pasını çıkardı ancak top doğrudan taca gitti. Yaşanan bu pozisyonun ardından Mehmet Topal ile arasından kısa süreli tartışma yaşandı. Mehmet Topal hareketlenmeyen Hasan Ali'ye kızarken, Hasan Ali de Mehmet Topal'a cevap verdi.

    Yaşanan bu olay daha fazla büyümedi ve oyun kaldığı yerden devam etti.

    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:31
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