F.Bahçeli futbolcular birbirine girdi!
Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor ile oynadığı maçın ikinci yarısında Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım arasında tartışma yaşandı.
Konyaspor 54. dakikada Ömer Ali ile 3-1 öne geçti. Bu golün ardından Kadıköy'de protesto sesleri yükseldi. 56. dakikada da Mehmet Topal sol kanattaki Hasan Ali'ye pasını çıkardı ancak top doğrudan taca gitti. Yaşanan bu pozisyonun ardından Mehmet Topal ile Hasan Ali Kaldırım arasından kısa süreli tartışma yaşandı. Mehmet Topal hareketlenmeyen Hasan Ali'ye kızarken, Hasan Ali de Mehmet Topal'a cevap verdi.
Yaşanan bu olay daha fazla büyümedi ve oyun kaldığı yerden devam etti.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:31
- Asistanların kralı Talisca
Toplam 3
Yorum
Talisca Emrin olur abi
- Aboubakar özür diledi
Toplam 2
Yorum
HCK / BJK SENİN SUÇUN YOK..!! ESAS SUÇLU; TOPA VURMAYI BİLMEYEN SENİN GİBİ TESADÜFİ VE ŞANSA GOL ATAN ADAMI ( GOLCÜ ) DİYE GETİRENLERDE...!!
- Beşiktaş'ın geliri 35 milyon Euro'yu geçecek
Toplam 1
Yorum
Ertan BEŞİKTAŞIM! SEN ÇOK YAŞA, CANIM FEDA OLSUN SANA, HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞİLMEZ, SENİN SEVGİN BU DÜNYADA... Hepinizin ayaklarınıza sağlık. SAĞOLUN
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