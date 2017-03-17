 ''Daha Monaco'yu bile eleyemiyorsan...'' – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    ''Daha Monaco'yu bile eleyemiyorsan...''

    ''Daha Monaco'yu bile eleyemiyorsan...''
    Monaco'nun 5-3 yenildiği maçın rövanşında M.City'yi 3-1 yenip Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkması olay oldu. 1860'ın hocası , Portekiz'de bir TV'nin yayınına bağlanıp Monaco'nun başarısını övdü. Fransız ekibinin sezon başında F.Bahçe'nin elinden zor kurtulduğunu iddia eden Portekizli çalıştırıcı, "Başkanın bana, 'Daha Monaco'yu bile eleyemiyorsan...' dediğini hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:39
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