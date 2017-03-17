 Babaya son görev – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Babaya son görev

    Babaya son görev
    F.Bahçe'nin Hollandalı yıldızı , babası 'in cenaze töreni nedeniyle Konya'ya karşı forma giyemeyecek. 29 yaşındaki futbolcu, bugün Surinam'da babasını son yolculuğuna uğurlayacak. Sakatlığı süren Volkan Demirel de bugün yok. Kjaer'in durumu ise maç saati belli olacak. Cezaları sona eren Josef ile Hasan Ali'nin yanı sıra sakatlığı geçen Volkan Şen ise Advocaat'ın şans vermesi durumunda oynayabilecek.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:16
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