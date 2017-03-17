 Aydınus bugün RvP’yi geçebilir – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Aydınus bugün RvP’yi geçebilir

    Aydınus bugün RvP’yi geçebilir
    F.Bahçe-Konya maçının hakemi , 'de birçok Fenerli futbolcuyu geride bıraktı. Bunlardan biri de ... Yıldız isim, bu sezon Kadıköy'de 435 dakikada sahada kaldı. Ülker Stadı'nda bu sezon 5. maçına çıkacak Aydınus ise Kadıköy süresini bugün 450 dakikaya çıkartacak. Aydınus, Hollandalı yıldızı 15 dakikadan az oynaması halinde sollayacak.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:15
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