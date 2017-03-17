Advocaat: Sezon sonunda ayrılacağım
Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, Atiker Konyaspor karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.
Ayrılık kararını açıklayan Hollandalı hoca, "Ben sezon sonunda buradan ayrılacağım. Zaten yönetim de böyle bir karar alacaktı. Ben verdiğim kararı daha önceye aldım" ifadelerini kullandı.
Advocaat karşılaşmayla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Yine çok basit goller yedik kalemizde. Bu seviyede yediğimiz goller inanılmaz. Geçtiğimiz hafta da bunu gördük. Bu hafta da aynısı oldu. 2-1 geriye düştükten sonraki bölümde rakibimiz bizden daha iyi olan takımdı. Her dönen topu onlar aldı. Maçın geriye kalan bölümünde 3-3 yapma şansları bulduk aslında, fena değildik. Ama maçın geneline bakarsak iyi değildik" dedi.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:11
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 19
Yorum
Fenerbahçe kayıplarda. alan ya maçında fb muhteşem geri dönüş yapmıştı ya bu gün hakem ali palabıyık olsaydı yine muhteşem geri dönüş olur. ali maç almaya devam ed
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 19
Yorum
PAŞA MECHULE BİR GEMİ GİDER BU LİMANDAN....GELECEK KARANLIK FB.ÇEM
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 19
Yorum
ne kadar kollama o kadar başarı SİZ FBYİ ERSUN MU ŞAMPİYON YAPTI SANIYORSUNUZ. BAKIN ŞİMDİ ERSUNA BAKIN AYKUTA ACINACAK HALDELER.
Advocaat: Sezon sonunda ayrılacağım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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