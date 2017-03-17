 Advocaat: Sezon sonunda ayrılacağım – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    : Sezon sonunda ayrılacağım

    Advocaat: Sezon sonunda ayrılacağım

    Fenerbahçe teknik direktörü Dick , Atiker Konyaspor karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

    Ayrılık kararını açıklayan Hollandalı hoca, "Ben sezon sonunda buradan ayrılacağım. Zaten yönetim de böyle bir karar alacaktı. Ben verdiğim kararı daha önceye aldım" ifadelerini kullandı.

    karşılaşmayla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Yine çok basit goller yedik kalemizde. Bu seviyede yediğimiz goller inanılmaz. Geçtiğimiz hafta da bunu gördük. Bu hafta da aynısı oldu. 2-1 geriye düştükten sonraki bölümde rakibimiz bizden daha iyi olan takımdı. Her dönen topu onlar aldı. Maçın geriye kalan bölümünde 3-3 yapma şansları bulduk aslında, fena değildik. Ama maçın geneline bakarsak iyi değildik" dedi.

    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:11
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