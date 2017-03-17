Advocaat: F.Bahçe’yi de, mesleği de bırakıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, sezon sonu takımdan ayrılacağını ve teknik direktörlük kariyerini noktalayacağını açıkladı. 69 yaşındaki teknik adam, "Kararımı aldım ve yönetimle paylaştım. Sezon sonu buradan ayrılacağım. Bu sadece Fenerbahçe'den ayrılacağım anlamına gelmeyecek, mesleğime de son noktayı koyacağım" dedi.



"YÖNETİMLE ARAMIZ İYİ"

Kendisine yapılan eleştirilerle ilgili hiçbir sıkıntısının olmadığını dile getiren Advocaat, "Eleştiriler futbolun bir parçası. Bununla ilgili sorunum yok. Şunu belirtmeliyim, bir hoca olarak yapmak istediklerimiz kolay değildi. Buraya geç geldik. Dengeli bir kadromuz yoktu, bu hâlâ geçerli. Eğer başkasının bu işi daha iyi yapacağı düşünülüyorsa o zaman ben buradan giderim. Kendim için burada değilim. Yönetimle iyi bir ilişkim var. Onlara ne düşünüyorsam dürüstçe söylüyorum. Hislerimiz düşüncelerimiz onlarla aynı" ifadesini kullandı.